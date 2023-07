Spara sempre in cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spara sempre in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONTRAEREA

Altra risposta : ANTIAEREA

Significato/Curiosità : Spara sempre in cielo

L'espressione "sparare sempre in cielo" fa riferimento a un'azione o un comportamento che non ha un obiettivo specifico o un risultato concreto. È una metafora che indica il tentativo di fare qualcosa senza una direzione precisa, sprecando risorse o energie in modo inefficace. Ad esempio, può essere applicata a una persona che prende decisioni impulsive senza valutarne le conseguenze, o a un'azienda che lancia progetti senza una strategia ben definita. D'altro canto, il termine "contraerea" si riferisce al sistema di difesa utilizzato per abbattere gli aerei nemici. In questo contesto, indica una reazione o un'azione volta a contrastare una minaccia o un pericolo, cercando di eliminarli o neutralizzarli. Mentre "sparare sempre in cielo" suggerisce una mancanza di scopo o efficacia, "contraerea" denota una risposta mirata e attiva.

