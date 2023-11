La definizione e la soluzione di: Protuberanza facciale all insù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : NASO ALLA FRANCESE

Significato/Curiosita : Protuberanza facciale all insu

Umanoidi di bassa statura, dalla pelle rosa, viso con tratti maialeschi, naso all'insù, bocca larga e capelli bianchi. possono vivere fino a duecento anni. sono... Il bulldog francese o bouledogue français è una razza di cane riconosciuta, di tipo molossoide e taglia piccola originario della Francia, inserito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Protuberanza facciale all insù : protuberanza; facciale; insù; Piccola protuberanza naturale di un organo; Li cambia una completa plastica facciale ; Prominenza facciale ; Felicità... facciale ; Hanno piume bianche e nere e becco all insù ; Spara sempre all insù ;

