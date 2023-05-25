Risparmiatrice esagerata

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Risparmiatrice esagerata' è 'Avara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Risparmiatrice esagerata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Risparmiatrice esagerata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Avara? Una persona considerata avara si distingue per la tendenza a accumulare ricchezze in modo eccessivo, mostrando scarsa generosità e spregiudicatezza nel condividere le risorse con gli altri. Questa caratteristica si manifesta attraverso comportamenti di parsimonia estrema, riducendo al minimo le spese e rinunciando spesso ai piaceri più semplici, anche in presenza di bisogni concreti. La loro attitudine può essere vista come un modo di difendersi o di mantenere il controllo, anche se può risultare dannosa nelle relazioni sociali.

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Risparmiatrice esagerata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avara

La definizione "Risparmiatrice esagerata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Risparmiatrice esagerata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avara:

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Risparmiatrice esagerata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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