L esagerata montatura su un fatto di cronaca

: . Circo mediatico è una metafora colloquiale, o un idiomatismo, con il quale si descrive un fatto di cronaca la cui copertura mediatica è percepita come sproporzionata rispetto all'importanza dell'evento stesso. Il termine vuole essere una critica, generalmente negativa, ai media che vengono quindi comparati sfavorevolmente ad un circo.

Italiano: Aggettivo: mediatico m sing . (sociologia) relativo ai mass media. per estensione, detto di un fatto od evento che ha ampia copertura sui media, ovvero sui mezzi di comunicazione di massa come televisione, radio, giornali. Sillabazione: me | dià | ti | co. Pronuncia: IPA: /me'djatiko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino media cioè "mezzi (di comunicazione)" . Sinonimi: massmediologico.