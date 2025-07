Non mancano nel fritto misto di mare nei cruciverba: la soluzione è Totani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non mancano nel fritto misto di mare' è 'Totani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOTANI

Curiosità e Significato di Totani

Perché la soluzione è Totani? I totani sono calamari di piccole dimensioni, molto apprezzati nella cucina mediterranea. Spesso protagonisti del fritto misto di mare, si distinguono per la loro carne morbida e saporita. Versatili e gustosi, rappresentano uno dei simboli della tradizione marinara italiana, perfetti per deliziare il palato con un piatto croccante e sfizioso. Sono davvero un classico della cucina di pesce.

Come si scrive la soluzione Totani

La definizione "Non mancano nel fritto misto di mare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

