Sono simili ai calamari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili ai calamari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOTANI

Significato/Curiosità : Sono simili ai calamari

I "totani" sono molluschi marini simili ai calamari, appartenenti alla famiglia dei teutidi. Hanno corpi allungati, con otto braccia e due tentacoli dotati di ventose per catturare le prede. I totani differiscono dai calamari per alcune caratteristiche anatomiche e comportamentali, come le pinne laterali più sviluppate e una diversa disposizione delle ventose sui tentacoli. Questi molluschi sono una fonte importante di cibo in alcune cucine, con una carne tenera e saporita spesso utilizzata in piatti come calamari fritti, zuppe e stufati. I totani sono pescati sia per scopi commerciali che gastronomici.

