Regnò in Etiopia nei cruciverba: la soluzione è Negus

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regnò in Etiopia' è 'Negus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEGUS

Curiosità e Significato di "Negus"

Approfondisci la parola di 5 lettere Negus: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Negus è un titolo storico utilizzato per designare un sovrano o un re in Etiopia, originariamente derivante dalla lingua amarica. Il termine rappresenta una figura di autorità e nobiltà, spesso associata a tradizioni culturali e politiche dell'antica Etiopia.

Il regno dei fornelliIl regno dei cieliIl regno di EdipoRegno UnitoUnità di misura usate in USA e Regno Unito

Come si scrive la soluzione: Negus

La definizione "Regnò in Etiopia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

G Genova

U Udine

S Savona

