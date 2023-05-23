Non lo dice chi mente nei cruciverba: la soluzione è Vero

VERO

Curiosità e Significato di Vero

Le 4 lettere della soluzione Vero:
V Venezia
E Empoli
R Roma
O Otranto

