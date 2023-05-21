Relativi a certi fenomeni paranormali

Home / Soluzioni Cruciverba / Relativi a certi fenomeni paranormali

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Relativi a certi fenomeni paranormali' è 'Extrasensoriali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EXTRASENSORIALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Relativi a certi fenomeni paranormali" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Relativi a certi fenomeni paranormali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Extrasensoriali? Questi fenomeni coinvolgono percezioni e sensazioni che vanno oltre i limiti dei sensi umani normali. Si riferiscono a esperienze che non possono essere spiegate scientificamente e sono spesso associate a capacità di percezione oltre il normale. Tali eventi suscitano spesso interesse e curiosità, ma rimangono soggetti a interpretazioni varie. Sono collegati a ciò che si pensa possa andare oltre la comprensione sensoriale comune.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Relativi a certi fenomeni paranormali nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Extrasensoriali

Se la definizione "Relativi a certi fenomeni paranormali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Relativi a certi fenomeni paranormali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Extrasensoriali:

E Empoli X Xeres T Torino R Roma A Ancona S Savona E Empoli N Napoli S Savona O Otranto R Roma I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Relativi a certi fenomeni paranormali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Modesti come certi compensiPuò essere varia in certi spettacoliRelativi all industria con i frantoiGli indesiderati abitatori di certi castelliLa esaltano certi additivi alimentari