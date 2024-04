La Soluzione ♚ Lo stesso che ungherese

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAGIARO

Curiosità su Lo stesso che ungherese: Rivoluzione ungherese del 1956, nota anche come insurrezione ungherese, primavera ungherese, primavera di budapest o semplicemente rivolta ungherese, fu una... I magiari o ungari sono un gruppo etnico e linguistico di origine ugrica: in questo senso il termine può essere sinonimo di ungheresi; quest'ultimo termine è usato per periodi storici successivi alla creazione dello stato ungherese e quindi anche per l'attuale popolazione europea. Ungari e magiari sono termini usati principalmente in contesto storico (soprattutto per le epoche precedenti al X secolo d.C.), dai linguisti e per indicare l'etnia ungherese indipendentemente dalla cittadinanza. "Magyar" è semplicemente la parola ungherese che significa "ungherese". In origine i Magiari erano solo una (la principale) delle sette tribù ungare ...

