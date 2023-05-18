L undici delle Rondinelle

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L undici delle Rondinelle' è 'Brescia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BRESCIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L undici delle Rondinelle
  • Risposta: BRESCIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BSCA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Brescia? Brescia, conosciuta anche come l undici delle Rondinelle, è una città che vive di passione sportiva. La squadra locale, simbolo di identità e orgoglio, porta avanti una tradizione che unisce tifosi di tutte le età, creando un senso di appartenenza forte e duraturo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L undici delle Rondinelle: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "L undici delle Rondinelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Brescia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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