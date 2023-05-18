L undici delle Rondinelle

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L undici delle Rondinelle' è 'Brescia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B R E S C I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L undici delle Rondinelle

L undici delle Rondinelle Risposta: BRESCIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B S C A

Inizia con: B

B Finisce con: A

Perchè la soluzione è Brescia? Brescia, conosciuta anche come l undici delle Rondinelle, è una città che vive di passione sportiva. La squadra locale, simbolo di identità e orgoglio, porta avanti una tradizione che unisce tifosi di tutte le età, creando un senso di appartenenza forte e duraturo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L undici delle Rondinelle: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "L undici delle Rondinelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Brescia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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