L undici delle Rondinelle
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L undici delle Rondinelle' è 'Brescia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L undici delle Rondinelle
- Risposta: BRESCIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BSCA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Brescia? Brescia, conosciuta anche come l undici delle Rondinelle, è una città che vive di passione sportiva. La squadra locale, simbolo di identità e orgoglio, porta avanti una tradizione che unisce tifosi di tutte le età, creando un senso di appartenenza forte e duraturo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L undici delle Rondinelle: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "L undici delle Rondinelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Brescia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.