La città lombarda con ferriere e acciaierie nei cruciverba: la soluzione è Brescia

Home / Soluzioni Cruciverba / La città lombarda con ferriere e acciaierie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città lombarda con ferriere e acciaierie' è 'Brescia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRESCIA

Curiosità e Significato di Brescia

Approfondisci la parola di 7 lettere Brescia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Brescia? Brescia è una città della Lombardia nota per il suo passato industriale, in particolare per le ferriere e acciaierie che hanno contribuito allo sviluppo economico della regione. Questa città rappresenta un importante polo di tradizione metallurgica, simbolo di ingegno e lavoro. La sua storia industriale ha plasmato l’identità locale, rendendola un punto di riferimento nel settore. Un esempio di come la storia si rifletta nel presente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città lombarda dei più famosi liutaiLa città con le acciaierie ex IlvaCittà lombarda sul TicinoLa città lombarda con il Campo dei FioriLa città lombarda del Festivaletteratura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Brescia

La definizione "La città lombarda con ferriere e acciaierie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A L I T R A E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISALTARE" RISALTARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.