Una vaccinazione

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una vaccinazione' è 'Antitifica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N T I T I F I C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una vaccinazione

Una vaccinazione Risposta: ANTITIFICA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I I A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Antitifica? Una vaccinazione è un gesto che aiuta il nostro corpo a difendersi da malattie, stimolando il sistema immunitario. È come un piccolo allenamento che prepara l’organismo a riconoscere e combattere eventuali minacce, rafforzando la salute e il benessere di chi la riceve. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una vaccinazione: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Una vaccinazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Antitifica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.