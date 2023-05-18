Una vaccinazione
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una vaccinazione' è 'Antitifica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una vaccinazione
- Risposta: ANTITIFICA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AIIA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Antitifica? Una vaccinazione è un gesto che aiuta il nostro corpo a difendersi da malattie, stimolando il sistema immunitario. È come un piccolo allenamento che prepara l’organismo a riconoscere e combattere eventuali minacce, rafforzando la salute e il benessere di chi la riceve. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una vaccinazione: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "Una vaccinazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Antitifica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.