Una vaccinazione

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una vaccinazione' è 'Antitifica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANTITIFICA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una vaccinazione
  • Risposta: ANTITIFICA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AIIA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Antitifica? Una vaccinazione è un gesto che aiuta il nostro corpo a difendersi da malattie, stimolando il sistema immunitario. È come un piccolo allenamento che prepara l’organismo a riconoscere e combattere eventuali minacce, rafforzando la salute e il benessere di chi la riceve. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una vaccinazione: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Una vaccinazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Antitifica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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