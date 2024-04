La Soluzione ♚ La vaccinazione contro l idrofobia La definizione e la soluzione di 11 lettere: La vaccinazione contro l idrofobia. ANTIRABBICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La vaccinazione contro l idrofobia: Il vaccino antirabbico è una preparazione sterile contenente virus della rabbia inattivato ottenuto a partire dalla materia cerebrale di coniglio o di ovino, da colture di cellule di embrione di pollo o di cellule umane diploidi. Viene utilizzato per la prevenzione della rabbia, sia nell'uomo che in altri animali. In Italia il vaccino viene venduto da Sanofi Pasteur MSD con il nome commerciale di Imovax Rabbia e dalla società farmaceutica Chiron con il nome commerciale di Rasilvax. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il vaccino antirabbico è una preparazione sterile contenente virus della rabbia inattivato ottenuto a partire dalla materia cerebrale di coniglio o di ovino, da colture di cellule di embrione di pollo o di cellule umane diploidi. Viene utilizzato per la prevenzione della rabbia, sia nell'uomo che in altri animali. In Italia il vaccino viene venduto da Sanofi Pasteur MSD con il nome commerciale di Imovax Rabbia e dalla società farmaceutica Chiron con il nome commerciale di Rasilvax. antirabbico (medicina) (farmacologia) che previene e combatte la rabbia Sillabazione Pronuncia Etimologia / Derivazione Da anti- e rabbico Altre Definizioni con antirabbica; vaccinazione; contro; idrofobia; Anti : vaccinazione per chi si ferisce; Una vaccinazione; L abbiamo indossata tutti e a lungo contro il Covid 19; La violenta precipitazione contro la quale ci si assicura; Congiurò contro Giulio Cesare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La vaccinazione contro l idrofobia

ANTIRABBICA

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'La vaccinazione contro l idrofobia' è.