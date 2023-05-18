Uccelli trampolieri baffuti

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccelli trampolieri baffuti' è 'Otarde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OTARDE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uccelli trampolieri baffuti
  • Risposta: OTARDE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OAE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Otarde? Gli uccelli trampolieri baffuti sono affascinanti per il loro passo elegante e il becco lungo. Quando si muovono tra le acque calme, il loro richiamo, simile a un OTARDE, si diffonde nell’aria, creando un’atmosfera di pace e natura incontaminata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uccelli trampolieri baffuti: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uccelli trampolieri baffuti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Otarde. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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