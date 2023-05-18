Uccelli trampolieri baffuti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccelli trampolieri baffuti' è 'Otarde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uccelli trampolieri baffuti
- Risposta: OTARDE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OAE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Otarde? Gli uccelli trampolieri baffuti sono affascinanti per il loro passo elegante e il becco lungo. Quando si muovono tra le acque calme, il loro richiamo, simile a un OTARDE, si diffonde nell’aria, creando un’atmosfera di pace e natura incontaminata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uccelli trampolieri baffuti: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Uccelli trampolieri baffuti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Otarde. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.