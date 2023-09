Il tempio londinese del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tempio londinese del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : WIMBLEDON

Significato/Curiosita : Il tempio londinese del tennis

Simile al clima della gran parte del sud della gran bretagna. il clima londinese è fortemente influenzato dalla corrente del golfo, che ne mitiga le temperature... 433744°n 0.214064°w51.433744; -0.214064 il torneo di wimbledon, anche noto semplicemente come wimbledon, è il più antico evento nello sport del tennis. terzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

