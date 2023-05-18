Le tabelle per misurare la vista

SOLUZIONE: OTTOTIPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le tabelle per misurare la vista" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le tabelle per misurare la vista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ottotipi? Gli ottotipi sono strumenti fondamentali per valutare la capacità visiva di una persona, rappresentando un insieme di immagini o simboli usati durante gli esami oftalmologici. Questi strumenti consentono di determinare con precisione l'acuità visiva, aiutando i medici a diagnosticare eventuali problemi o difetti alla vista. Utilizzati in ambienti clinici, gli ottotipi permettono di stabilire quale sia il livello di visione e di monitorare eventuali miglioramenti o deterioramenti nel tempo. La loro importanza si evidenzia nel controllo della salute oculare.

In presenza della definizione "Le tabelle per misurare la vista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le tabelle per misurare la vista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ottotipi:

O Otranto T Torino T Torino O Otranto T Torino I Imola P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le tabelle per misurare la vista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

