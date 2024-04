La Soluzione ♚ Il felino invidiabile per la vista La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il felino invidiabile per la vista. LINCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il felino invidiabile per la vista: La lince (Lynx Kerr, 1792), chiamata anticamente anche lonza o gattopardo, è un felide appartenente alla sottofamiglia Felinae. Si distingue facilmente dai suoi simili per il muso incorniciato da lunghi peli, detti "favoriti", le orecchie triangolari terminanti con un ciuffo di peli neri e il corpo dotato di una corta coda e di lunghe zampe. Inoltre possiede solo 28 denti, invece che 30 come tutti gli altri felini. Nel corso del tempo la tassonomia delle linci ha subito numerose variazioni, e i diversi taxa sono stati considerati sottospecie o specie a tutti gli effetti a seconda del periodo. A partire dalla fine del XX secolo vengono ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La lince (Lynx Kerr, 1792), chiamata anticamente anche lonza o gattopardo, è un felide appartenente alla sottofamiglia Felinae. Si distingue facilmente dai suoi simili per il muso incorniciato da lunghi peli, detti "favoriti", le orecchie triangolari terminanti con un ciuffo di peli neri e il corpo dotato di una corta coda e di lunghe zampe. Inoltre possiede solo 28 denti, invece che 30 come tutti gli altri felini. Nel corso del tempo la tassonomia delle linci ha subito numerose variazioni, e i diversi taxa sono stati considerati sottospecie o specie a tutti gli effetti a seconda del periodo. A partire dalla fine del XX secolo vengono ... lince ( approfondimento) f sing (pl.: linci) (zoologia) (mammalogia) mammifero dell'ordine dei Carnivori, della famiglia dei Felidi, di dimensioni intermedie tra un cane e un gatto, di cui ha un muso simile; fornito di sensi molto sviluppati e di zampe allungate; la sua classificazione scientifica è Lynx ( tassonomia) la lince è un felino Sillabazione lìn | ce Pronuncia IPA: /'linte/ Etimologia / Derivazione dal latino lynx che deriva dal greco - Parole derivate linceo Termini correlati (Felini) gatto, gattopardo, ocelot (o ozelot), puma, ghepardo Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio, placentato, (ordine) carnivoro, (famiglia) felide, (sottofamiglia) felino Proverbi e modi di dire occhio di lince : vista acuta

essere una lince: essere una persona molto geniale e accorta Altre Definizioni con lince; felino; invidiabile; vista; Il felino dalla vista proverbialmente acuta; Felino invidiabile per la vista; Un imponente felino; È invidiabile quella delle aquile e delle linci; Un incontro fra amici che si erano persi di vista;

