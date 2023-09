Sigla affine a onlus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla affine a onlus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONG

Significato/Curiosita : Sigla affine a onlus

Calciatore italiano, di ruolo difensore. nel dicembre 2016 ha fondato una onlus che porta il suo nome, al fine di aiutare le vittime del terremoto del centro... Betty ann ong (san francisco, 5 febbraio 1956 – new york, 11 settembre 2001) è stata un'assistente di volo statunitense che sul volo american airlines... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sigla affine a onlus : sigla; affine; onlus; Una sigla da CD; sigla del Liechtenstein; Lo fondò Filippo Turati sigla ; sigla di Lecco; sigla della cosiddetta moviola in campo; sigla della Germania Est; sigla della squadra di calcio Paris SaintGermain; La sigla della Defense Intelligence Agency; Pianta affine al ribes; Ottimo pesce affine al dentice; Metallo affine al platino; Si distillano in raffine ria; Avere un suono affine ; Solvente affine al benzolo; Lingua affine al friulano; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Associazioni simili a onlus ; Associazioni con fini analoghi alle onlus ; Le associazioni onlus ; Lavorano in molte onlus ; Associazioni simili alle onlus ; Associazioni come le onlus ;

Cerca altre Definizioni