La definizione e la soluzione di: Una sigla affine a Onlus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONG

Significato/Curiosita : Una sigla affine a onlus

Calciatore italiano, di ruolo difensore. nel dicembre 2016 ha fondato una onlus che porta il suo nome, al fine di aiutare le vittime del terremoto del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una sigla affine a Onlus : sigla; affine; onlus; sigla dell Olanda; sigla per formaggi; sigla per decreti emanati dal premier; sigla per alpinisti; sigla pari a USD; Un ottimo pesce affine al dentice; Etnia affine ai Rom; Simbolo affine a ®; Pianta affine al ribes; Ottimo pesce affine al dentice; Associazioni simili a onlus ; Associazioni con fini analoghi alle onlus ; Sigla affine a onlus ; Le associazioni onlus ; Lavorano in molte onlus ;

Cerca altre Definizioni