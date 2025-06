Rovinoso calo in Borsa nei cruciverba: la soluzione è Crollo

CROLLO

Curiosità e Significato di Crollo

Vuoi sapere di più su Crollo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Crollo.

Perché la soluzione è Crollo? CROLLO indica un improvviso e forte calo dei prezzi in Borsa, spesso legato a crisi finanziarie o eventi imprevisti. È il momento in cui le azioni o altri strumenti finanziari subiscono una discesa rapida e significativa, causando incertezza tra gli investitori. Un vero e proprio crollo del mercato, che può avere ripercussioni sull’economia globale e sui risparmi di molte persone.

Come si scrive la soluzione Crollo

Non riesci a risolvere la definizione "Rovinoso calo in Borsa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

