Rivendono ferri vecchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivendono ferri vecchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROTTAMAI

Significato/Curiosità : Rivendono ferri vecchi

Il mestiere del rottamaio consiste nel raccogliere e rivendere materiali metallici usati o rotti, contribuendo così al riciclo e alla riduzione degli sprechi. Questi esperti selezionano e smontano oggetti come automobili dismesse, elettrodomestici guasti o strutture metalliche obsolete. Successivamente, i materiali vengono separati, puliti e trasformati in rottami metallici da rivendere alle industrie di riciclo. Questo processo contribuisce alla conservazione delle risorse naturali, alla diminuzione dell'inquinamento derivato dall'estrazione di nuovi minerali e al risparmio energetico. Inoltre, il lavoro dei rottamai svolge un ruolo cruciale nell'economia circolare, promuovendo la sostenibilità e l'efficienza nel ciclo di vita dei materiali.

