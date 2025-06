Vi si ricoverano le automobili nei cruciverba: la soluzione è Rimessa

RIMESSA

Curiosità e Significato di Rimessa

La soluzione Rimessa di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rimessa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rimessa? Rimessa indica un luogo coperto o chiuso dove si parcheggiano e custodiscono le automobili, come un garage o un deposito. È il posto ideale per proteggere il veicolo dagli agenti atmosferici e garantire sicurezza. La parola deriva dal verbo rimessare, ovvero riporre o mettere di nuovo in ordine. In breve, è lo spazio dedicato alle automobili quando non sono in uso.

Come si scrive la soluzione Rimessa

Hai trovato la definizione "Vi si ricoverano le automobili" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

