L ornamento sull elmo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ornamento sull elmo' è 'Cimiero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L ornamento sull elmo
- Risposta: CIMIERO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CIEO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Cimiero? Il cimiero è un ornamento che si trova sulla parte superiore dell'elmo, spesso decorato con piume o altri materiali colorati. Serveva a distinguere i guerrieri o a rendere più imponente l'armatura durante le battaglie o le cerimonie. È un dettaglio che aggiunge carattere e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L ornamento sull elmo: risposta da 7 lettere
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