L ornamento sull elmo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ornamento sull elmo' è 'Cimiero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C I M I E R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L ornamento sull elmo

L ornamento sull elmo Risposta: CIMIERO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I E O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Cimiero? Il cimiero è un ornamento che si trova sulla parte superiore dell'elmo, spesso decorato con piume o altri materiali colorati. Serveva a distinguere i guerrieri o a rendere più imponente l'armatura durante le battaglie o le cerimonie. È un dettaglio che aggiunge carattere e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ornamento sull elmo: risposta da 7 lettere

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