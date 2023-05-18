L ornamento sull elmo

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ornamento sull elmo' è 'Cimiero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CIMIERO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L ornamento sull elmo
  • Risposta: CIMIERO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CIEO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Cimiero? Il cimiero è un ornamento che si trova sulla parte superiore dell'elmo, spesso decorato con piume o altri materiali colorati. Serveva a distinguere i guerrieri o a rendere più imponente l'armatura durante le battaglie o le cerimonie. È un dettaglio che aggiunge carattere e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ornamento sull elmo: risposta da 7 lettere

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