Ornamento per sommi capi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ornamento per sommi capi' è 'Diadema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ornamento per sommi capi
- Risposta: DIADEMA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DDEA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Diadema? Un diadema è un ornamento che si indossa sulla testa, spesso usato per decorare o simboleggiare status. Si tratta di un accessorio elegante, che può essere semplice o riccamente decorato, portato in occasioni speciali o come simbolo di prestigio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ornamento per sommi capi: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Ornamento per sommi capi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Diadema. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.