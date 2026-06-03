Ornamento per sommi capi

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ornamento per sommi capi' è 'Diadema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DIADEMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ornamento per sommi capi
  • Risposta: DIADEMA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DDEA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Diadema? Un diadema è un ornamento che si indossa sulla testa, spesso usato per decorare o simboleggiare status. Si tratta di un accessorio elegante, che può essere semplice o riccamente decorato, portato in occasioni speciali o come simbolo di prestigio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Diadema'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ornamento per sommi capi: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Ornamento per sommi capi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Diadema. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'ornamento'

Cruciverba con 'sommi'