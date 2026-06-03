Ornamento per sommi capi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ornamento per sommi capi' è 'Diadema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D I A D E M A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ornamento per sommi capi

Ornamento per sommi capi Risposta: DIADEMA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D D E A

Inizia con: D

D Finisce con: A

Perchè la soluzione è Diadema? Un diadema è un ornamento che si indossa sulla testa, spesso usato per decorare o simboleggiare status. Si tratta di un accessorio elegante, che può essere semplice o riccamente decorato, portato in occasioni speciali o come simbolo di prestigio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ornamento per sommi capi: risposta da 7 lettere

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