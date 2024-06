Cosi è la proboscide dell elefante

: I camaleonti si distinguono per numerosi elementi peculiari, come i loro piedi zigodattili; le loro lunghe lingue retrattili, altamente modificate, che sono in grado di estroflettere in tempi rapidissimi; la loro andatura ondeggiante; e caratteristici corni, corone o creste sul capo o sul muso, che variano a seconda della specie. I camaleonti (appartenenti alla famiglia Chamaeleonidae Rafinesque, 1815) sono un clado distintivo e altamente specializzato di lucertole native del Vecchio Mondo, di cui fanno parte 202 specie.

Italiano: Aggettivo: prensile m e f sing (pl.: prensili) . (zoologia) di organo che ha funzione di prendere, di afferrare, di stringere la coda prensile delle scimmie. le giraffe hanno la lingua prensile.. Sillabazione: prèn | si | le. Pronuncia: IPA: /'prnsile/ . Etimologia / Derivazione: dal latino prehensus, participio passato di "prehendere" cioè "prendere" . Parole derivate: prensilità.