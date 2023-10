Non dovrebbe mai guidare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non dovrebbe mai guidare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UBRIACO

Significato/Curiosita : Non dovrebbe mai guidare

Ubriaco d'amore (Punch-Drunk Love) è un film del 2002 diretto da Paul Thomas Anderson, vincitore del premio per la regia alla 55ª edizione del Festival di Cannes. A dispetto della dicitura "ogni riferimento a persone o fatti è puramente casuale" nei titoli di coda, il film è ispirato alla storia vera dello statunitense David Phillips, che nel 1999 accumulò una gran quantità di miglia aeree gratis, approfittando della promozione di un'azienda di prodotti alimentari. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

