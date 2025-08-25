Un equino dalle lunghe orecchie

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 72 lettere per la definizione 'Un equino dalle lunghe orecchie' è 'Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOMARO È un equino dalle lunghe orecchie e dalla pelliccia ruvida di colore grigio

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Un equino dalle lunghe orecchie nei cruciverba: la soluzione di 72 lettere è Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio

Se la definizione "Un equino dalle lunghe orecchie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un equino dalle lunghe orecchie
  • Risposta: SOMARO È UN EQUINO DALLE LUNGHE ORECCHIE E DALLA PELLICCIA RUVIDA DI COLORE GRIGIO
  • Lunghezza: 72 lettere
  • Schema parole: 7-2-6-5-6-8-1-5-9-6-2-6-6
  • Schema utile: S_________ __ ______ _____ ______ ________ _ _____ _________ ______ __ ______ ______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 72 lettere della soluzione

S Savona
O Otranto
M Milano
A Ancona
R Roma
O Otranto
-
-
-
È -
 
U Udine
N Napoli
 
E Empoli
Q Quarto
U Udine
I Imola
N Napoli
O Otranto
 
D Domodossola
A Ancona
L Livorno
L Livorno
E Empoli
 
L Livorno
U Udine
N Napoli
G Genova
H Hotel
E Empoli
 
O Otranto
R Roma
E Empoli
C Como
C Como
H Hotel
I Imola
E Empoli
 
E Empoli
 
D Domodossola
A Ancona
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
P Padova
E Empoli
L Livorno
L Livorno
I Imola
C Como
C Como
I Imola
A Ancona
 
R Roma
U Udine
V Venezia
I Imola
D Domodossola
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
 
C Como
O Otranto
L Livorno
O Otranto
R Roma
E Empoli
 
G Genova
R Roma
I Imola
G Genova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un equino dalle lunghe orecchie". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con orecchie: Si percepiscono con le orecchie 