Un equino dalle lunghe orecchie
La soluzione di 72 lettere per la definizione 'Un equino dalle lunghe orecchie' è 'Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOMARO È un equino dalle lunghe orecchie e dalla pelliccia ruvida di colore grigio
Vuoi approfondire la risposta Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un equino dalle lunghe orecchie nei cruciverba: la soluzione di 72 lettere è Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio
Se la definizione "Un equino dalle lunghe orecchie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un equino dalle lunghe orecchie
- Risposta: SOMARO È UN EQUINO DALLE LUNGHE ORECCHIE E DALLA PELLICCIA RUVIDA DI COLORE GRIGIO
- Lunghezza: 72 lettere
- Schema parole: 7-2-6-5-6-8-1-5-9-6-2-6-6
- Schema utile: S_________ __ ______ _____ ______ ________ _ _____ _________ ______ __ ______ ______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 72 lettere della soluzione
La soluzione 'Somaro è Un Equino Dalle Lunghe Orecchie E Dalla Pelliccia Ruvida Di Colore Grigio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un equino dalle lunghe orecchie". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Hanno le orecchie lunghe La volpe del deserto dalle lunghe orecchie Ha le orecchie lunghe Ha lunghe orecchie Le vacanze più lunghe
Altre definizioni collegate
Con equino: Cibo equino
Con lunghe: D inverno sono lunghe
Con orecchie: Si percepiscono con le orecchie