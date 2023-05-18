Il mimetismo in Natura
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mimetismo in Natura' è 'Omocromia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il mimetismo in Natura
- Risposta: OMOCROMIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OCMA
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Omocromia? L'omocromia permette agli animali di confondersi nell'ambiente grazie a colori e pattern simili a quelli circostanti. Questo adattamento aiuta a sfuggire ai predatori e a sorprendere le prede, rendendo più facile la sopravvivenza nel loro habitat naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il mimetismo in Natura: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "Il mimetismo in Natura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Omocromia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.