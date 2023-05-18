Il mimetismo in Natura

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mimetismo in Natura' è 'Omocromia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OMOCROMIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il mimetismo in Natura
  • Risposta: OMOCROMIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OCMA
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Omocromia? L'omocromia permette agli animali di confondersi nell'ambiente grazie a colori e pattern simili a quelli circostanti. Questo adattamento aiuta a sfuggire ai predatori e a sorprendere le prede, rendendo più facile la sopravvivenza nel loro habitat naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il mimetismo in Natura: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "Il mimetismo in Natura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Omocromia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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