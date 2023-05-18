Il mimetismo in Natura

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mimetismo in Natura' è 'Omocromia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O M O C R O M I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il mimetismo in Natura

Il mimetismo in Natura Risposta: OMOCROMIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O C M A

Inizia con: O

O Finisce con: A

Perchè la soluzione è Omocromia? L'omocromia permette agli animali di confondersi nell'ambiente grazie a colori e pattern simili a quelli circostanti. Questo adattamento aiuta a sfuggire ai predatori e a sorprendere le prede, rendendo più facile la sopravvivenza nel loro habitat naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il mimetismo in Natura: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "Il mimetismo in Natura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Omocromia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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