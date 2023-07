Un locale da pistoleros - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale da pistoleros. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALOON

Significato/Curiosita : Un locale da pistoleros

Il saloon (termine inglese) era un locale pubblico diffuso nel cosiddetto far west degli stati uniti nel xix secolo. serviva principalmente bevande alcoliche...

