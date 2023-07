Laboratorio con i ferri caldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laboratorio con i ferri caldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STIRERIA

Significato/Curiosità : Laboratorio con i ferri caldi

Una stireria è un laboratorio o uno spazio dedicato al trattamento dei tessuti utilizzando ferri caldi. È un ambiente in cui i vestiti vengono stirati, piegati e preparati per l'uso. Nella stireria, i ferri da stiro vengono utilizzati per rimuovere le pieghe e ottenere un aspetto liscio e professionale sui tessuti. Questo processo richiede abilità e attenzione per garantire che i tessuti siano trattati correttamente e senza danni. La stireria è spesso utilizzata in lavanderie, alberghi o sartorie per offrire un servizio di qualità nel mantenimento e nella cura dei tessuti.

Altre risposte alla domanda : Laboratorio con i ferri caldi : laboratorio; ferri; caldi; Donna che lavora nel laboratorio chimico; Le analisi eseguite in laboratorio ; laboratorio in breve; Un laboratorio coi ferri caldi; Effettua le prove di laboratorio ; Si usano per cuocere ai ferri ; Grossi ferri a uncino; Sinonimo di inferri ata; Un podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri ; Nota canzone in spagnolo di Gabriella ferri spa; Bipede per caldi piumini; Un laboratorio coi ferri caldi ; I tifosi più caldi ; Tengono caldi i piedi dei montanari; caldi ssimo, incandescente;

Cerca altre Definizioni