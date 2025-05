Segno premonitore nei cruciverba: la soluzione è Sintomo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Segno premonitore' è 'Sintomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINTOMO

Curiosità e Significato di "Sintomo"

Un sintomo è un segnale o manifestazione che indica la presenza di una condizione, malattia o problema. Può essere fisico o psicologico e spesso avverte una persona di qualcosa che non va, fungendo da indicatore per ulteriori indagini o trattamenti.

Come si scrive la soluzione: Sintomo

Stai cercando la risposta alla definizione "Segno premonitore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D O N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONDO" TONDO

