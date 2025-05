Il fiume di Assuan nei cruciverba: la soluzione è Nilo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiume di Assuan' è 'Nilo'.

NILO

Curiosità e Significato di "Nilo"

La soluzione Nilo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nilo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il Nilo è il fiume più lungo del mondo, noto per il suo storico corso attraverso l'Egitto e il Sudan. Le sue acque sono vitali per l'agricoltura nella regione, e Assuan è famosa per la sua diga, che regola il flusso e produce energia idroelettrica.

Come si scrive la soluzione: Nilo

Hai trovato la definizione "Il fiume di Assuan" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

I Imola

L Livorno

O Otranto

