Il Fabrizio protagonista de La Certosa di Parma nei cruciverba: la soluzione è Del Dongo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Fabrizio protagonista de La Certosa di Parma

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Fabrizio protagonista de La Certosa di Parma' è 'Del Dongo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEL DONGO

Curiosità e Significato di Del Dongo

Hai risolto il cruciverba con Del Dongo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Del Dongo.

Perché la soluzione è Del Dongo? Il Dongo è un comune italiano situato in Lombardia, noto anche per essere il luogo di nascita di alcuni protagonisti storici e letterari. La parola richiama spesso personaggi legati a eventi storici e letterari, come nel caso del protagonista Fabrizio de La Certosa di Parma. Nel contesto della domanda, Del Dongo si riferisce a un personaggio importante, simbolo di passione e tragedia, che arricchisce la narrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fabrizio il protagonista de La Certosa di ParmaIl protagonista de Il re leone della DisneyIl protagonista de Il trovatoreLa protagonista di Notre-Dame de ParisMarie-José la protagonista de I violini del ballo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Del Dongo

Hai trovato la definizione "Il Fabrizio protagonista de La Certosa di Parma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F T C I L O R A E A N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRAFALCIONE" STRAFALCIONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.