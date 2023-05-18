I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino' è 'Torricini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino
- Risposta: TORRICINI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TRII
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Torricini? Le torricini sono piccole torri che decorano e arricchiscono la facciata del Palazzo Ducale di Urbino, conferendogli un aspetto unico e affascinante. Questi elementi architettonici aggiungono un tocco di eleganza e storia, rendendo il palazzo immediatamente riconoscibile e ricco di fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino: risposta da 9 lettere
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