I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino' è 'Torricini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T O R R I C I N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino

I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino Risposta: TORRICINI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T R I I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Torricini? Le torricini sono piccole torri che decorano e arricchiscono la facciata del Palazzo Ducale di Urbino, conferendogli un aspetto unico e affascinante. Questi elementi architettonici aggiungono un tocco di eleganza e storia, rendendo il palazzo immediatamente riconoscibile e ricco di fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I due elementi che caratterizzano una facciata del Palazzo Ducale di Urbino: risposta da 9 lettere

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