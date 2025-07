Facciata di foglio nei cruciverba: la soluzione è Pagina

PAGINA

Curiosità e Significato di Pagina

Perché la soluzione è Pagina? Facciata di foglio si riferisce alla superficie visibile di una pagina, ovvero la sua parte frontale su cui sono stampati testi o immagini. È come la facciata di un libro o di un documento, rappresentando ciò che si vede per primo. In parole semplici, indica la pagina stessa, il lato esterno che accoglie contenuti e informazioni, ed è il punto di partenza per leggere o consultare un testo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La facciata posteriore d un foglioUn edificio con otto colonne sulla facciataIl bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroParte posteriore del foglioIl tempio con quattro colonne nella facciata

Come si scrive la soluzione Pagina

P Padova

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E M N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANTE" MANTE

