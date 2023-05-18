Si confonde con il dittongo

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si confonde con il dittongo' è 'Iato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IATO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si confonde con il dittongo
  • Risposta: IATO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ITO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

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Si confonde con il dittongo: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Si confonde con il dittongo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Iato. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.