Si confonde con il dittongo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si confonde con il dittongo' è 'Iato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
IATO
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si confonde con il dittongo
- Risposta: IATO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 3
- Consonanti: 1
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ITO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
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Si confonde con il dittongo: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Si confonde con il dittongo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Iato. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.