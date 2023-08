In grammatica si distingue dal dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In grammatica si distingue dal dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : In grammatica si distingue dal dittongo

Famiglia delle lingue romanze. lo stesso argomento in dettaglio: articolo (grammatica). si distingue soprattutto tra due tipi: indeterminativi e determinativi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iato (disambigua). col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In grammatica si distingue dal dittongo : grammatica; distingue; dittongo; Un incontro grammatica le; Un segno grammatica le; Un espressione grammatica lmente sovrabbondante; Insieme delle regole grammatica li di una lingua; La terza grammatica le è lui; Contraddistingue tutto ciò che è perfettamente finito; distingue il vino; Quella conforme non si distingue dall originale; Contraddistingue l esterno della cotoletta; Tende a distingue rsi; Il dittongo in squadra; Il dittongo del caimano; Il dittongo del cuoco; Il dittongo di qualità; È simile al dittongo ;

Cerca altre Definizioni