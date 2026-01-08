Coppia di vocali che si pronunciano separatamente

Home / Soluzioni Cruciverba / Coppia di vocali che si pronunciano separatamente

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Coppia di vocali che si pronunciano separatamente' è 'Iato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IATO

Perché la soluzione è Iato? Un iato si verifica quando due vocali consecutive si pronunciano distintamente, creando una separazione tra i suoni. Questo fenomeno avviene spesso quando le vocali appartengono a sillabe diverse o sono accentate. L'uso dell'iato può influenzare l'andamento ritmico e la pronuncia di una parola, distinguendosi dal dittongo. È un elemento importante nella corretta articolazione di molte parole italiane, contribuendo alla loro musicalità e chiarezza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coppia di vocali che si pronunciano separatamente" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coppia di vocali che si pronunciano separatamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Coppia di vocali che si pronunciano separatamente nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iato

In presenza della definizione "Coppia di vocali che si pronunciano separatamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coppia di vocali che si pronunciano separatamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iato:

I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coppia di vocali che si pronunciano separatamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Suono determinato dall incontro di vocaliLo è io nel leggioSepara due vocaliCoppia di vocali che non si spezza andando a capoLocale in cui ci si ritrova per danzare in coppiaBrano che si canta in coppiaCoppia che si puntaSi può avere con due vocali