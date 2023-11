La definizione e la soluzione di: Cetaceo dall enorme testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAPODOGLIO

Significato/Curiosità : Cetaceo dall enorme testa

Il capodoglio (Physeter macrocephalus) è un grande cetaceo noto per la sua enorme testa, che costituisce circa un terzo della sua lunghezza corporea. Questi magnifici mammiferi marini possono raggiungere dimensioni impressionanti, con i maschi che possono superare i 20 metri di lunghezza. Il capodoglio è dotato di una dentatura particolare, con grandi denti conici presenti solo nei maschi, utilizzati per la caccia e la difesa. Questi cetacei vivono in gruppi sociali chiamati "scuole" e sono noti per le loro immersioni profonde, possono raggiungere anche i 2.000 metri di profondità alla ricerca di cibo. Il capodoglio ha una storia leggendaria e affascinante, ed è un'importante specie da proteggere a causa delle minacce ambientali e della caccia passata.

Altre risposte alla domanda : Cetaceo dall enorme testa : cetaceo; dall; enorme; testa; azzurra: il cetaceo più grosso; Un cetaceo che è temuto anche dalla balena; Vorace cetaceo ; Un cetaceo intelligente; cetaceo detto anche delfino dal naso a bottiglia; cetaceo predatore con dorso nero e ventre bianco; Un missile lanciato dall alto; Venne scacciata dall Olimpo; Ci dividono dall Austria; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico; Tolto dall oblio; Scacciò Adamo ed Eva dall Eden; Hanno un becco enorme ; L enorme albero indiano con le radici aeree; L enorme parco pubblico di Dublino ing; enorme vasca per cetacei; Un enorme bagaglio a mano; enorme masso; Mettere la testa a posto; In testa ai Bersaglieri; Si sono montati la testa ; Il fazzoletto in testa alla piratesca; In testa o in calce alle lettere; In testa agli Unni;

Cerca altre Definizioni