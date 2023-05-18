Lo attutiscono i respingenti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo attutiscono i respingenti' è 'Urto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URTO

Perché la soluzione è Urto? L'urto è un impatto improvviso che coinvolge due corpi in contatto, generando una forza che può provocare danni o spostamenti. Per ridurre gli effetti dannosi di questa forza, vengono utilizzati i respingenti, elementi progettati appositamente per attutire gli urti. Questi dispositivi assorbono parte dell'energia cinetica, proteggendo le strutture o le persone coinvolte. La presenza di respingenti è fondamentale in molte situazioni, come nei veicoli, negli impianti industriali o negli ambienti sportivi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo attutiscono i respingenti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo attutiscono i respingenti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urto

Quando la definizione "Lo attutiscono i respingenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo attutiscono i respingenti" conferma che la soluzione 'Urto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Urto

U Udine R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo attutiscono i respingenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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