La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È causa di contusioni' è 'Urto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URTO

Curiosità e Significato di Urto

La parola Urto è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Urto.

Perché la soluzione è Urto? Urto indica un impatto violento tra due corpi, spesso causando contusioni o danni. È ciò che avviene quando due oggetti si scontrano con forza, come in un incidente o una collisione. La parola è comune per descrivere situazioni di scontro fisico o movimento brusco, ed è spesso associata a effetti indesiderati come dolore e gonfiore. In breve, rappresenta l’impatto che può provocare contusioni e altre ferite.

Come si scrive la soluzione Urto

Hai trovato la definizione "È causa di contusioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

