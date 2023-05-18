Arriva a proposito a risolvere la situazione
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Arriva a proposito a risolvere la situazione' è 'Deus Ex Machina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Arriva a proposito a risolvere la situazione
- Risposta: DEUSEXMACHINA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 4-2-7
- Vocali: 6
- Consonanti: 7
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: DSEXMHA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Deus Ex Machina? Un deus ex machina è come un colpo di scena improvviso che risolve tutto in modo inaspettato. Quando tutto sembrava perduto, questa soluzione sorprendente entra in scena, portando una svolta decisiva senza preavviso, cambiando il corso degli eventi in modo repentino e inatteso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Arriva a proposito a risolvere la situazione: risposta da 13 lettere
La definizione "Arriva a proposito a risolvere la situazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Deus Ex Machina. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.