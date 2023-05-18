Dà adito al sotterraneo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà adito al sotterraneo' è 'Botola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O T O L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dà adito al sotterraneo

Dà adito al sotterraneo Risposta: BOTOLA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B T A

Inizia con: B

B Finisce con: A

Perchè la soluzione è Botola? Una botola è un'apertura nascosta che permette di accedere a spazi sottoterra. Spesso si trova in soffitte, pavimenti o cortili, offrendo un passaggio discreto verso ambienti nascosti o di servizio. La sua funzione principale è quella di collegare superfici e livelli sotterranei. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dà adito al sotterraneo: risposta da 6 lettere

La definizione "Dà adito al sotterraneo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Botola. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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