Dà adito al sotterraneo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà adito al sotterraneo' è 'Botola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Dà adito al sotterraneo
- Risposta: BOTOLA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BTA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Botola? Una botola è un'apertura nascosta che permette di accedere a spazi sottoterra. Spesso si trova in soffitte, pavimenti o cortili, offrendo un passaggio discreto verso ambienti nascosti o di servizio. La sua funzione principale è quella di collegare superfici e livelli sotterranei. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dà adito al sotterraneo: risposta da 6 lettere
La definizione "Dà adito al sotterraneo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Botola. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.