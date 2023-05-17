Una temuta bottiglia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una temuta bottiglia' è 'Molotov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O L O T O V

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una temuta bottiglia

Una temuta bottiglia Risposta: MOLOTOV

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M O T V

Inizia con: M

M Finisce con: V

Perchè la soluzione è Molotov? Una bottiglia che diventa simbolo di rivolta e protesta, spesso usata come arma improvvisata. Quando si parla di una temuta bottiglia, si pensa a una molotov, un oggetto che può scatenare conseguenze imprevedibili e che suscita timore tra chi la osserva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una temuta bottiglia: risposta da 7 lettere

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