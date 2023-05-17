Una temuta bottiglia

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una temuta bottiglia' è 'Molotov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MOLOTOV

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una temuta bottiglia
  • Risposta: MOLOTOV
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MOTV
  • Inizia con: M
  • Finisce con: V

Perchè la soluzione è Molotov? Una bottiglia che diventa simbolo di rivolta e protesta, spesso usata come arma improvvisata. Quando si parla di una temuta bottiglia, si pensa a una molotov, un oggetto che può scatenare conseguenze imprevedibili e che suscita timore tra chi la osserva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una temuta bottiglia: risposta da 7 lettere

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