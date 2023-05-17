Una temuta bottiglia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una temuta bottiglia' è 'Molotov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una temuta bottiglia
- Risposta: MOLOTOV
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MOTV
- Inizia con: M
- Finisce con: V
Perchè la soluzione è Molotov? Una bottiglia che diventa simbolo di rivolta e protesta, spesso usata come arma improvvisata. Quando si parla di una temuta bottiglia, si pensa a una molotov, un oggetto che può scatenare conseguenze imprevedibili e che suscita timore tra chi la osserva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una temuta bottiglia: risposta da 7 lettere
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