La definizione e la soluzione di: Terreno coltivato a bambù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Disambiguazione – "bambú" rimanda qui. se stai cercando la stazione della metropolitana, vedi bambú (metropolitana di madrid). disambiguazione – "bamboo"... Geografia Comuni Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Un terreno molto irrigato; Profonde lavorazioni del terreno ; I frutti di un terreno coltivato ; Vitigno a bacca nera molto coltivato in Friuli; Si nutre di germogli di bambù ; Mangia i germogli di bambù ;

Cerca altre Definizioni