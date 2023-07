Mangia i germogli di bambù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia i germogli di bambù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PANDA

Significato/Curiosita : Mangia i germogli di bambu

Ed occasionalmente carogne, i suoi pasti a base di bambù). il panda però non mangia molta carne perché circa 4,2 milioni di anni fa il gene t1r1 è mutato... Il panda gigante o panda maggiore (ailuropoda melanoleuca david, 1869) è un mammifero appartenente alla famiglia degli ursidi. originario della cina centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

