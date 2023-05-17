Relativo a un nome biblico
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relativo a un nome biblico' è 'Sinaitico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Relativo a un nome biblico
- Risposta: SINAITICO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SAIO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sinaitico? Il termine sinaitico si riferisce a qualcosa collegato a un nome biblico che emerge da testi antichi. È spesso associato a scritture o luoghi che hanno un significato speciale nella tradizione religiosa, evocando immagini di antiche storie e culture. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Relativo a un nome biblico: risposta da 9 lettere
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