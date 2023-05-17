Relativo a un nome biblico

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relativo a un nome biblico' è 'Sinaitico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I N A I T I C O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Relativo a un nome biblico

Relativo a un nome biblico Risposta: SINAITICO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A I O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sinaitico? Il termine sinaitico si riferisce a qualcosa collegato a un nome biblico che emerge da testi antichi. È spesso associato a scritture o luoghi che hanno un significato speciale nella tradizione religiosa, evocando immagini di antiche storie e culture. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Relativo a un nome biblico: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Relativo a un nome biblico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sinaitico. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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