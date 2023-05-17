Relativo a un nome biblico

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relativo a un nome biblico' è 'Sinaitico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SINAITICO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Relativo a un nome biblico
  • Risposta: SINAITICO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SAIO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sinaitico? Il termine sinaitico si riferisce a qualcosa collegato a un nome biblico che emerge da testi antichi. È spesso associato a scritture o luoghi che hanno un significato speciale nella tradizione religiosa, evocando immagini di antiche storie e culture. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Relativo a un nome biblico: risposta da 9 lettere

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