Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid' è 'L Era Glaciale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid
- Risposta: LERAGLACIALE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 1-3-8
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: LEAGAIE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è L Era Glaciale? L'era glaciale è un film d'animazione che segue le avventure di Manny, il mammut, e Sid, il bradipo. Le loro storie sono piene di umorismo e amicizia, ambientate in un mondo ghiacciato dove affrontano sfide e incontri sorprendenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid: risposta da 12 lettere
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