Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid

Home / Soluzioni Cruciverba / Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid' è 'L Era Glaciale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E R A G L A C I A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid

Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid Risposta: LERAGLACIALE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 1-3-8

1-3-8 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: L E A G A I E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è L Era Glaciale? L'era glaciale è un film d'animazione che segue le avventure di Manny, il mammut, e Sid, il bradipo. Le loro storie sono piene di umorismo e amicizia, ambientate in un mondo ghiacciato dove affrontano sfide e incontri sorprendenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'L Era Glaciale' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid: risposta da 12 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è L Era Glaciale. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'mammut'