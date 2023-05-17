Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid' è 'L Era Glaciale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LERAGLACIALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid
  • Risposta: LERAGLACIALE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 1-3-8
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 6
  • Parole: 3
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    LEAGAIE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è L Era Glaciale? L'era glaciale è un film d'animazione che segue le avventure di Manny, il mammut, e Sid, il bradipo. Le loro storie sono piene di umorismo e amicizia, ambientate in un mondo ghiacciato dove affrontano sfide e incontri sorprendenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il flm d animnazione col mammut Manny e il bradipo Sid: risposta da 12 lettere

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