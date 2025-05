L elettricista la chiama anche mammut nei cruciverba: la soluzione è Morsettiera

MORSETTIERA

Curiosità e Significato di "Morsettiera"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Morsettiera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La morsettiera è un componente elettrico usato per collegare più fili in modo sicuro e ordinato, consentendo di distribuire corrente tra diversi circuiti. Spesso chiamata anche mammut dagli elettricisti per via delle sue dimensioni o forma, permette di organizzare e proteggere le connessioni elettriche in modo semplice.

Come si scrive la soluzione: Morsettiera

La definizione "L elettricista la chiama anche mammut" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

